Купание могут запретить на семи пляжах Самарской области

Вода на семи пляжах Самарской области не соответствует нормам по микробиологическим показателям. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора по итогам лабораторных исследований.

Речь идет о пляжах в районе Фестивальной поляны в Волжском районе, на озерах Банное и Липовое в Сергиевском районе, на двух пляжах озера Сакулино и одном пляже озера Орлово в Новокуйбышевске, а также на пляже в Кировском районе Самары. Об этом сообщает НИА «Самара».

Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от купания на данных участках. Органам местного самоуправления рекомендовали установить плакаты «Купание запрещено».

По последним данным, в Самарской области работают 30 официальных пляжей, восемь из них — в Самаре.