Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа. Об этом сообщили в польском МИД пятницу, 14 июля.

В диведомстве отметили, что посол Варшавы в российской столице Кшиштоф Краевский получил ноту об отзыве согласия на деятельность консульства.

«Офис будет упразднен с 31 августа 2023 года, а его прежние обязанности будет выполнять непосредственно посольство Польской Республики в Москве», — говорится в сообщении МИД Польши.

В министерстве также отметили, что республика оставляет за собой право принять ответные меры.

Ранее в этот день правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение стало ответом на на недружественные действия Варшавы против Москвы.

Консульство было открыто в 2011 году с целью развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран.

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