Шольц на пресс-конференции перепутал Швецию с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 июля, говоря о том, сможет ли Швеция в будущем присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО), оговорился на пресс-конференции и назвал скандинавскую страну Украиной.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — моментально поправившись, с улыбкой ответил он на вопрос на пресс-конференции в Берлине.

В зале после ответа канцлера сразу же раздался смех.

До этого, 8 июля, президент США Джо Байден также оговорился, заявив, что Вашингтон должен «предложить разумный путь России» путь для достижения соответствия требованиям НАТО. Затем он исправился, отметив, что имеет в виду Украину.

10 июля глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заметил, что Германии не следует повторять ошибку экс-канцлера страны Ангелы Меркель в 2008 году и не препятствовать вступлению Украины в НАТО.

До этого, 22 июня, Шольц заявил об осознании Киевом отсутствия шансов вступить в НАТО в данный момент. Однако он подчеркнул, что «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом». При этом относительно Швеции канцлер отметил, что она, в свою очередь, должна как можно скорее вступить в НАТО по недавнему примеру Финляндии.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса. 12 июля 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе президент США Байден заявил, что до окончания конфликта страна не вступит в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции до сих пор не ратифицировали Венгрия и Турция.