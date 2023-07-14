Реклама
Прямой эфир
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников победил в восьмом этапе «Шелкового пути»
Мир
Гильдия актеров США начала забастовку
Общество
Умер режиссер-аниматор Сергей Серегин
Политика
Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа
Авто
Chery Tiggo 7 Pro Max получит полный привод
Мир
Рада одобрила перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря
Происшествия
Под Волгоградом 12 детей госпитализировали из лагеря из-за полевого пожара
Мир
На Сицилии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн
Авто
Haval Jolion вновь стал самым продаваемым кроссовером в России
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям строителей фортсооружений в случае гибели
Политика
В Кремле не стали раскрывать подробности встречи Путина с командирами ЧВК «Вагнер»
Общество
Помощница Краско заявила об ухудшении состояния здоровья актера
Авто
«Урал» запустит в серию производство гибридного грузовика в 2025 году
Сюжет:

Шольц на пресс-конференции перепутал Швецию с Украиной

Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о вступлении в НАТО
0
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 июля, говоря о том, сможет ли Швеция в будущем присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО), оговорился на пресс-конференции и назвал скандинавскую страну Украиной.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — моментально поправившись, с улыбкой ответил он на вопрос на пресс-конференции в Берлине.

В зале после ответа канцлера сразу же раздался смех.

Совет да нелюбовь: чем завершилось первое заседание в формате Украина — НАТО
И какие гарантии безопасности предложили Киеву страны G7

До этого, 8 июля, президент США Джо Байден также оговорился, заявив, что Вашингтон должен «предложить разумный путь России» путь для достижения соответствия требованиям НАТО. Затем он исправился, отметив, что имеет в виду Украину.

10 июля глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заметил, что Германии не следует повторять ошибку экс-канцлера страны Ангелы Меркель в 2008 году и не препятствовать вступлению Украины в НАТО.

До этого, 22 июня, Шольц заявил об осознании Киевом отсутствия шансов вступить в НАТО в данный момент. Однако он подчеркнул, что «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом». При этом относительно Швеции канцлер отметил, что она, в свою очередь, должна как можно скорее вступить в НАТО по недавнему примеру Финляндии.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса. 12 июля 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе президент США Байден заявил, что до окончания конфликта страна не вступит в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции до сих пор не ратифицировали Венгрия и Турция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023