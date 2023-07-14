Жители Челябинска рассказали о смоге из-за пожаров в Свердловской области

Смог от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Челябинска. Съемочная группа «Известий» показала, как сейчас выглядит город, и пообщалась с жителями.

«Примерно с восьми утра смог, пахнет гарью, и как туман всё. Дышать нечем. Я все окна закрыла, балкон», — сообщила местная жительница Мария Насырова.

Горожанин Рашид обратил также внимание на то, что запах гари ухудшил экологическую обстановку в городе, которая и до него была не самой лучшей. Он подчеркнул, что особенно плохо переносят смог в городе пожилые люди и дети.

«Людям, особенно пожилого возраста, и детям дышать очень тяжело. Окна не открыть, задыхаемся, кашель появляется. <...> Видимость, конечно, не очень хорошая, так как завеса пыли и гари висит над городом», — описывает происходящее мужчина.

Он отметил, что на сегодняшний день видимость в городе лучше, чем была раньше.

Ранее в этот день пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание десятков строений и домов в селе Шайдуриха Свердловской области. При этом специалисты остались на месте для окарауливания населенного пункта. В общей сложности во время пожара в селе сгорел 41 дом, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал восстановить пострадавшее жилье.

По данным на утро 13 июля было известно об одной погибшей женщине, ее тело нашли на месте пожара. Сообщалось, что еще двое мужчин обратились за медицинской помощью: один из них был госпитализирован с ожогами ног, другой получил ожоги кистей, ему оказали помощь на месте.

В этот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту халатности после пожара в Шайдурихе.

По данным «Известий», более 20 семей остались без крыши над головой.