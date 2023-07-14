График обработки земель от борщевика опубликован на геопортале Подмосковья

Жители Московской области смогут узнавать об обработках земель от борщевика Сосновского в режиме онлайн. График запланированных работ опубликовали на геопортале Подмосковья.

По словам зампреда регионального правительства Георгия Филимонова, а рамках первого этапа от борщевика уже обработано более 20 тыс. га земли.

«Графики работ мы опубликовали в открытый доступ, теперь можно узнавать даты работ для конкретной территории и оценивать качество обработки», — цитирует его телеканал «360».

В этот же день пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что с начала 2023 года в России выявили почти 10 тыс. га земель, заросших борщевиком, который представляет опасность для людей, особенно в июле и августе, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что в лесах Московской области продолжаются работы по ликвидации борщевика. Второй этап борьбы выполнили на 60%, от ядовитого сорняка обработали свыше 430 га.

Растение уничтожают при помощи окашивания. Этот метод не позволяет ему сбрасывать семена и расти на новых территориях.

Лидерами по устранению борщевика являются Подольское, Ступинское, Бородинское, Наро-Фоминское и Истринское лесничества. Работы ведутся с учетом новых площадей, которые включают в реестр по обращениям жителей региона.

Ожидается, что второй этап завершится через неделю.

Ранее в июне «Известия» писали, что эколог поддержал идею о введении требований по уничтожению борщевика. По его мнению, эта мера поспособствует возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот.