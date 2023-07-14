Молоко из Удмуртии появится в магазинах Омана

Молочная продукция из Удмуртии может появиться на полках магазинов Омана. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов. Он уточнил, что речь идет о продукции предприятия «Ува-молоко».

Уже подписано соответствующее соглашение с компанией Retaj Overseas LLC, которая занимается налаживанием бизнес-процессов российских предприятий в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

ИА «Сусанин» уточняет, что в магазины Омана смогут поставлять более 100 наименований молочной продукции из Удмуртии, в том числе сыры и сливочное масло. Бизнесу же предложат масложироввую продукцию, блочные сыры, сухое обезжиренное молоко и сухую сыворотку.

Продукция «Ува-молоко» уже поставляется в десятки регионов России, а также в Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что отечественные производители мяса, масла и консервов стали наращивать поставки за рубеж. В Минпромторге отметили, что отечественная продукция пользуется спросом благодаря надежности и конкурентному ценообразованию.