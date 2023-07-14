Один человек погиб при разгерметизации баллона на УЭХК
Один человек погиб и 27 пострадали при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Об этом 14 июля сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел ранее в этот день, разгерметизировался баллон объемом 1 куб. м.
При этом работа предприятия не была нарушена. Специалисты ликвидировали инцидент и провели санобработку цеха.
Угрозы гражданам нет, радиационный фон на предприятии и за его пределами в норме, заверили ранее на предприятии.
Для выяснения причин происшествия сформирована комиссия.
Обедненный гексафторид урана используется для получения безводного фтороводорода и других химических соединений, используемых в том числе в алюминиевой промышленности и производстве гербицидов, фармацевтических препаратов и пластмасс.