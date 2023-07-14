Движение по новому мосту через реку Джусу открыли в Оренбуржье
В Оренбургской области на трассе Оренбург – Орск – Челябинск открыли движение по новому мосту через реку Джусу. Речь идет о переправе в районе поселка Слюдяной в Адамовском районе.
Старый мост, являвшийся частью трассы Оренбург – Орск – Шильда – Челябинск, обрушился во время паводка 29 марта. Конструкции моста потеряли несущие способности. Так, одна из плит просела, из-за того что по ней проехал грузовик. Позже мост закрыли для движения, а транспорт пустили по другим, в том числе грунтовым, дорогам. Старую конструкцию, отслужившую 35 лет, демонтировали.
В это же время на этом месте строили новый мост через реку. Проект начали реализовать еще в 2022 году, поскольку старый мост уже тогда подавал признаки аварийности.
Длина новой стационарной переправы — 92 м, ширина — 10 м. Он должен прослужить 60 лет. Переправа способна выдерживать движение автомобилей массой до 100 т.
Как рассказали Урал56.Ру в Главном управлении дорожного хозяйства региона, в ближайшее время рабочие демонтируют временную объездную дорогу, технологические проезды и строительные площадки.
Ранее сообщалось, что Оренбургскую область и Башкирию решили связать железной дорогой Сибай – Новопрудное. Соглашение об этом подписали минтранс Башкирии и «ВЭБ Инфраструктура». Планируется, что новая дорога свяжет перерабатывающие предприятия с несколькими месторождениями цветного металла, в том числе Юбилейное, Восточно-Подольское, Северо-Подольское и Подольское.