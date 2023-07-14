Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии заявили о намерении НАТО привести Украину к поражению
Общество
Жители ЛНР пытаются своими силами отреставрировать старинный храм в Меловатке
Мир
Kyodo заявило о недоверии 80% жителей Японии к решению сбросить воду с «Фукусимы-1»
Армия
Путин заявил об отсутствии успеха у Украины в ходе контрнаступления
Происшествия
Мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. м в Астраханской области
Мир
Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма
Мир
В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре
Армия
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Мир
Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США стратегической осмысленности
Мир
Во Львовской области снесли еще один советский памятник
Мир
В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО
Мир
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя

Ученые отметили увеличение кратера Батагайка в Якутии

0
Фото: wikimapia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые обратили внимание на увеличение гигантского Батагайского кратера. Разлом, находящийся недалеко от одноименного села в Якутии, является самым большим углублением, образовавшимся в вечной мерзлоте, сообщает в пятницу, 14 июля, телеканал «Звезда».

Из-за изменения климата термокарстовая впадина становится всё больше. Каждый год она расширяется от 20 до 40 м.

Кратер Батагайка — единственная термокарстовая впадина в Северном полушарии. При этом разлома таких размеров нет нигде на планете. Ученые подсчитали, что общий объем впадины составляет около 450 тыс. кубометров.

Люди находят во льду кратера останки древних мамонтов, носорогов и бизонов, передает RT. Благодаря вечной мерзлоте они находятся в уникальной сохранности.

Кругом пятьсот: как проехать по Сибири за рулем и не замерзнуть
Путешествие из Читы до Магадана за 23 дня

Ранее, 13 апреля, в грузовом терминале аэропорта Шереметьево сотрудники таможни обнаружили ящики с 95 фрагментами распиленных бивней шерстистого мамонта.

Отправитель пытался переправить культурные ценности контрабандой в Китай. Согласно перечню таможенных документов на груз, бивни следовали из Белоруссии транзитом через РФ. Известно, что они были оформлены как поделочный материал московской фирмой.

Экспертиза показала, что это бивни мамонтов, которые тысячи лет назад обитали на территории современной Якутии. Их стоимость оценивается в 20 млн рублей.

В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023