Ученые отметили увеличение кратера Батагайка в Якутии

Российские ученые обратили внимание на увеличение гигантского Батагайского кратера. Разлом, находящийся недалеко от одноименного села в Якутии, является самым большим углублением, образовавшимся в вечной мерзлоте, сообщает в пятницу, 14 июля, телеканал «Звезда».

Из-за изменения климата термокарстовая впадина становится всё больше. Каждый год она расширяется от 20 до 40 м.

Кратер Батагайка — единственная термокарстовая впадина в Северном полушарии. При этом разлома таких размеров нет нигде на планете. Ученые подсчитали, что общий объем впадины составляет около 450 тыс. кубометров.

Люди находят во льду кратера останки древних мамонтов, носорогов и бизонов, передает RT. Благодаря вечной мерзлоте они находятся в уникальной сохранности.

Ранее, 13 апреля, в грузовом терминале аэропорта Шереметьево сотрудники таможни обнаружили ящики с 95 фрагментами распиленных бивней шерстистого мамонта.

Отправитель пытался переправить культурные ценности контрабандой в Китай. Согласно перечню таможенных документов на груз, бивни следовали из Белоруссии транзитом через РФ. Известно, что они были оформлены как поделочный материал московской фирмой.

Экспертиза показала, что это бивни мамонтов, которые тысячи лет назад обитали на территории современной Якутии. Их стоимость оценивается в 20 млн рублей.

В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.