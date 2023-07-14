Наивысший класс пожарной опасности ожидают в Оренбуржье

В Оренбургской области в пятницу, 14 июля, ожидается самый высокий, пятый, класс пожарной опасности. Речь идет о Беляевском, Тюльганском и Шарлыкском районах.

Четвертый класс пожарной опасности сохраняется на 17 территориях в том числе в Оренбурге, Орске и Бузулуке а также в Бугурусланском, Новосергиевском и Оренбургском районах, уточняет РИА «Оренбуржье».

Ранее, 10 июля, ученые ВНИИ ГОЧС сообщали, что аномальная жара в четырех федеральных округах может стать причиной деформации железнодорожного полотна. Речь идет в том числе об Оренбургской, Омской, Томской, Новосибирской и Астраханской областях, а также о южных регионах Уральского федерального округа.