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Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям строителей фортсооружений в случае гибели

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям участников создания фортификационных рубежей в случае их гибели. Он опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Также документ предусматривает выплату 3 млн рублей в случае ранения при выполнении работ.

Указ вступает в силу с момента его подписания. Его действие распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

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Ранее, 24 мая, Путин установил единовременные выплаты в 5 млн рублей семьям в случае гибели сотрудников МЧС России в зоне спецоперации (СВО), 3 млн рублей — при ранении.

8 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал подготовку новых решений по социальной поддержке участников СВО, назвав повышение их социальной защищенности значимым направлением работы правительства. Он рассказал, что правительство уже скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания.

Благодаря этому они смогут одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации. Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин одобрил и инициативу Госдумы о предоставлении ежемесячного денежного пособия вдовам ветеранов боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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