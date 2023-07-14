Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Актриса Татьяна Васильева подтвердила информацию о своей госпитализации. В беседе с «Газета.Ru» в пятницу, 14 июля, она заявила, что уже чувствует себя хорошо.

«Я уже дома. Всё в порядке. Сделали укол. [Чувствую себя] очень хорошо, всё нормально», — подчеркнула артистка.

О том, что Васильеву госпитализировали с гипертонией, источник «Известий» сообщил ранее в этот день.

Актриса почувствовала себя плохо ночью, находясь у себя дома. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.