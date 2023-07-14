Многодетная мать утопила в реке десятимесячную дочь в Ярославле

В Ярославле многодетная мать утопила в реке 10-месячную дочь, сообщает в пятницу, 14 июля, следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

Тело ребенка нашли в акватории реки Которосль в Кировском районе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 п. «в» ч. 2 УК РФ («Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»).

«35-летняя подозреваемая, являющаяся матерью ребенка, задержана <…>. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в пресс-релизе на сайте ведомства.

Портал 76.ru уточнил, что трагедия произошла 13 июля у Толбухинского моста. Источник издания сообщил, что женщина пошла на этот шаг, потому что ей казалось, что ее детей хотят убить.

«Взяла их (детей. — Ред.), пошла к Толбухинскому мосту. Гуляла там по лесу и решила, что лучше сама. Утопила дочку 10 месяцев, а семилетний ребенок убежал», — уточнил собеседник.

По словам очевидцев, вскоре после того, как женщина пришла к берегу реки с тремя детьми, она скрылась на руках с маленькой дочерью. Через некоторое время в автосервис, расположенный под мостом, старший сын прибежал с просьбами о помощи. Сотрудники вызвали полицию.

1 апреля стало известно о том, что 18-летняя девушка из Новоалтайска после рождения сына и выписки из больницы утопила его в раковине. Ему было полтора месяца, в медучреждении девушка лежала с ребенком, потому что тот родился раньше срока.

В момент убийства в квартире также находилась младшая сестра злоумышленницы. По ее словам, выписавшаяся из роддома сообщила ей, что устала и не хочет ухаживать за ребенком.