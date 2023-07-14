В Кремле не стали комментировать ситуацию с обращением генерала Попова
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ситуации вокруг генерал-майора Ивана Попова в Минобороны.
«Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Министерстве обороны. Поэтому мы предлагаем туда обращаться за комментариями», — сказал он журналистам на брифинге 14 июля.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал 12 июля в Telegram-канале обращение Попова, в котором тот рассказывает о якобы имевшем место отстранении от командования 58-й армией. Позже секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что данное обращение было непубличным, а Гурулев его каким-то образом получил и устроил из этого «политическое шоу».
58-я общевойсковая армия (ОА) с 2015 года выполняет задачи в центре по примирению сторон на территории Сирии силами батальонов военной полиции.
8 июня Попов заявил об отражении атаки украинской армии на запорожском направлении.