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В Кремле согласились со словами Орбана об окончании конфликта на Украине при желании США

Песков: именно США постоянно подвигают Украину воевать до последнего украинца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С высказыванием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что на Украине невозможно достичь мира без желания США, нельзя не согласиться. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот день Виктор Орбан заявил, что Киев не в состоянии участвовать в конфликте с Москвой в одиночку: у Украины нет ни суверенитета, ни денег, не военной промышленности, ни мощностей для военного производства. По его словам, при желании Вашингтона украинский конфликт мог закончиться «завтра утром», однако причина, по которой то самое желание отсутствует, стала загадкой для всего мира.

«Именно США являются застрельщиком в деле поставок всё новых и новых видов вооружений на Украине, боеприпасов. Именно США постоянно подвигают Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца», — рассказал Песков журналистам.

Москва неоднократно акцентировала внимание на американском почерке в операциях и действиях киевского режима. Так, российское Министерство иностранных дел, комментируя атаку беспилотников на Москву и Московскую область от 4 июля, указало, что подобные акты были бы невозможны без помощи Украине со стороны НАТО и США.

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