Песков заявил, что формат участия Путина в БРИКС пока не определен
Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС еще не определен. Об этом 14 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Формат пока до конца не определен, идут обсуждения», — сказал он на брифинге.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа.
Ранее, 19 июня, группа БРИКС приняла заявку на вступление от Бангладеш. В настоящее время страна входит в число «друзей БРИКС».
17 июня Песков сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в объединение. Тема включения новых участников будет в повестке саммита.
Так, 14 июня подобный запрос на вступление в группу БРИКС поступил от Египта. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.
В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит Путину и он его принял.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.