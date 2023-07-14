Песков заявил, что формат участия Путина в БРИКС пока не определен

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС еще не определен. Об этом 14 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Формат пока до конца не определен, идут обсуждения», — сказал он на брифинге.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа.

Ранее, 19 июня, группа БРИКС приняла заявку на вступление от Бангладеш. В настоящее время страна входит в число «друзей БРИКС».

17 июня Песков сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в объединение. Тема включения новых участников будет в повестке саммита.

Так, 14 июня подобный запрос на вступление в группу БРИКС поступил от Египта. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит Путину и он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.