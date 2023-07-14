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Песков прокомментировал попытку Украины атаковать Курскую АЭС

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Фото: Telegram
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 14 июля прокомментировал попытку украинской стороны атаковать Курскую АЭС. Он указал, что российские системы ПВО работают и демонстрируют эффективность.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — отметил он.

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Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове. Инцидент произошел ночью. Никто из жителей не пострадал. В результате происшествия повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Глава региона заверил, что дом восстановят в ближайшее время.

Украинские военные предпринимают попытки атаковать российские приграничные территории на фоне проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса.

О начале проведения СВО 24 февраля минувшего года заявил российский президент Владимир Путин. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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