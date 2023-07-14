Песков прокомментировал попытку Украины атаковать Курскую АЭС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 14 июля прокомментировал попытку украинской стороны атаковать Курскую АЭС. Он указал, что российские системы ПВО работают и демонстрируют эффективность.
«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — отметил он.
Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове. Инцидент произошел ночью. Никто из жителей не пострадал. В результате происшествия повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Глава региона заверил, что дом восстановят в ближайшее время.
Украинские военные предпринимают попытки атаковать российские приграничные территории на фоне проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса.
О начале проведения СВО 24 февраля минувшего года заявил российский президент Владимир Путин. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.
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