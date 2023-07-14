Девять аварий с участием электросамокатов зарегистрировали в Томске

С начала 2023 года в Томске произошло девять аварий с участием электросамокатов. Травмы получили четыре человека.

В числе пострадавших — один ребенок. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Алексея Пичугина.

В 2022 году на всей территории Томской области произошло 30 ДТП с участием электросамокатов. За медицинской помощью обратились 10 человек. Пичугин оценил ситуацию как напряженную.

С 1 марта 2023 года средства индивидуальной мобильности могут перемещаться со скоростью не выше 25 км/ч. Выезжать на дороги разрешено на участках, где максимальная скорость не превышает 60 км/ч. За нарушение правилами пользования средствами индивидуальной мобильности предусмотрен штраф в размере 800 рублей.