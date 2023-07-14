Гонка с препятствиями пройдет в Биробиджане

Гонка с препятствиями для взрослых и детей пройдет на стадионе «Дружба» в Биробиджане. Ориентировочно состязания намечены на 29 июля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам градоначальника Максима Семенова, прошлая гонка собрала много положительных отзывов, поэтому в этом году было решено провести соревнования среди подростков.

«Сейчас ребята усиленно готовятся к предстоящему спортивному состязанию под руководством президента РФ СОО «Федерация гонок с препятствиями ЕАО» Алексея Гребенникова», — сказал мэр, его цитату приводит ИА ЕАОMedia.

В турнире примут участия подростки из поселков и микрорайонов Биробиджана. На сегодняшний день уже сформировано девять команд территориального общественного самоуправления, в каждой из которых по пять человек.

Первая гонка с препятствиями прошла в Биробиджане в 2022 году. Идея проведения принадлежит губернатору Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну. Он же изыскал необходимые средства на обустройство спортивных объектов.