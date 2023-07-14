Эммануэля Макрона освистали, когда он проезжал по Елисейским полям на параде в честь Дня взятия Бастилии

Эммануэля Макрона освистали, когда он проезжал по Елисейским полям на параде в честь Дня взятия Бастилии

2023-07-14 12:12:36

2023-07-14 12:12:36

2023-07-14 12:12:36

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