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МИД Бельгии заявил, что следит за ситуацией с политологом Романом в Хельсинки

МИД Бельгии: посольство страны следит за ситуацией с политологом Романом в Хельсинки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Посольство Бельгии в Хельсинки проинформировано об аресте подданного королевства Криса Романа в аэропорту Хельсинки-Вантаа при попытке выехать в РФ. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил МИД Бельгии в ответ на запрос «Известий».

«Государственная служба иностранных дел (FPS) в Брюсселе и посольство Бельгии в Хельсинки внимательно следят за этим делом», — добавили в ведомстве.

Днем ранее Роман рассказал «Известиям», что его не выпустили в Россию из аэропорта Финляндии. Сначала его тщательно обыскали, в том числе осмотрели багаж, а потом отправили в центр для мигрантов. Однако сам Роман заверил, что ничего запрещенного с собой не перевозил.

Когда политолог попытался узнать причину, по которой он не может отправиться в РФ, финские пограничники заявили, что это связано с «личной ситуацией». Сам мужчина предполагает, что инцидент связан с тем, что он открыто поддерживает политику России и критикует действия НАТО.

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