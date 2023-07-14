Польша даст симметричный ответ на закрытие в России консульского агентства

Варшава намерена дать симметричный ответ на закрытие Россией польских дипломатических представительств, заявил 14 июля на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично», — сказал он.

Моравецкий отметил, что власти Польши постоянно контактируют с дипломатами, которые работают в России и помогают живущим там полякам.

В этот день правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Такой шаг был сделан в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы.

В частности, речь идет об установленном факте изъятия денег со счетов посольства 26 апреля. Так, средства торгового представительства и посольства РФ в банке Santander были перечислены на счета польской прокуратуры. По словам главы российской дипмиссии в Польше Сергея Андреева, произошло «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Кроме того, 29 апреля произошел захват дипломатической недвижимости РФ в Варшаве. Представители мэрии города прибыли к зданию школы при посольстве России и ворвались туда. После этого в российском МИДе заявили, что инцидент не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для властей Польши.