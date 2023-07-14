Жительница Саратова лишилась 2,25 млн рублей из-за лжеполицейского

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Местная жительница лишилась 2,25 млн рублей, доверившись лжеполицейскому.

По словам пенсионерки, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что на ее банковском счету якобы зафиксирована подозрительная активность. Лжеполицейский заявил, что мошенники пытаются снять крупную сумму и оформить на пенсионерку кредит. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Собеседник также прислал фотографию со служебным удостоверением майора полиции.

Мошенники прислали пенсионерке QR-код, который она использовала в банкомате. Женщина перевела на посторонние счета 2,25 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Ухте (Республика Коми) злоумышленники убедили 43-летнего мужчину оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Ущерб составил около 2 млн рублей.