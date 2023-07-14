Четвертый турист утонул в Анапе менее чем за неделю

Еще один отдыхающий утонул в Анапе — это четвертый погибший в море на курорте за пять дней. Мужчину достали из воды, но попытки реанимировать ни к чему не привели, сообщает ИА KrasnodarMedia в пятницу, 14 июля.

По информации из соцсетей, трагедия произошла накануне в районе пляжа санатория «Эллада».

Днем ранее, 12 июля, в анапском поселке Витязево утонули сразу два человека. Тела неопознанных женщины и мужчины вынесло течение на необорудованную территорию пляжа «Аквамарин».

Также 9 июля в Анапе погиб чиновник из Волгограда Михаил Ткачев. Он пытался вытащить из воды тонущую женщину.