Число пострадавших в ДТП на Алтае увеличилось до десяти

В результате опрокидывания грузовика на Алтае пострадали 10 человек. Об этом 14 июля сообщило МВД по республике.

«В результате ДТП в Чемальскую районную больницу обращались десять пассажиров автомобиля ГАЗ-66 — жители Московской, Ленинградской областей, Республики Бурятия. Госпитализация им не потребовалась», — сообщило ведомство в Telegram.

Водитель, 35-летний житель села Майма, был трезвым. Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

Ранее в этот день сообщалось, что грузовик перевернулся в селе Элекмонар Чемальского района. В кузове ехали 14 неорганизованных туристов. Предварительно сообщалось, что семеро из них получили травмы, одного человека госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь. Погибших нет.