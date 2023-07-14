Первая пивная йога прошла в Красноярске

Жители Красноярска присоединились к мировому тренду и начали проводить занятия по пивной йоге. Первое занятие прошло 6 июля в одном из местных пабов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По информации издания, участники пивной йоги были в восторге от нового занятия. В ближайшем будущем организаторы планируют провести еще много подобных мероприятий.

Пивная йога, предположительно, возникла на фестивале Burning Man в 2013 году. Она представляет собой классическую йогу, но с добавлением кружки пива в руках для дополнительного удовольствия.

Ранее сообщалось, что в Москве к летнему сезону подготовили более 350 спортивных площадок, расположенных в городских парках. Там можно выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой.