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Особый противопожарный режим ввели в Астраханской области

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Особый противопожарный режим ввели на нескольких территориях в Астраханской области. Причиной стала высокая пожарная опасность.

Режим действует в Астрахани, Камызякском, Ахтубинском, Харабалинском и Наримановском районах, а также в девяти поселениях. Об этом пишет «Астрахань 24». В муниципалитетах запрещено сжигание сухой травы и разведение костров. Кроме того, гражданам нельзя пользоваться мангалами.

Сотрудники ответственных служб будут принимать дополнительные меры для профилактики и локализации пожаров.

Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах России. Только на Среднем Урале в рейды выходит свыше 300 патрульных групп, которые посещают дачные массивы, частный сектор и места отдыха на природе.

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