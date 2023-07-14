Три министра в Молдавии ушли в отставку

В Молдавии подали в отставку сразу три министра — глава МВД Анна Ревенко, министр образования и науки Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа. Об этом 14 июля сообщил глава правительства Дорин Речан.

«Завтра я представлю на утверждение президенту страны [Майе Санду] новые кандидатуры на эти должности», — сказал он на брифинге.

Ревенко и Топалэ занимали свои должности с 6 августа 2021 года. Дабижа находилась на посту с 16 февраля 2023-го. Причины подачи заявлений на увольнение не приводятся.

30 июня Ревенко прервала рабочий визит в Португалию из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. Злоумышленник прилетел из Турции. Ему запретили пересекать границу, из-за чего он забрал пистолет у пограничника и начал стрелять. Пассажир убил владельца оружия и сотрудника службы безопасности аэропорта.