Три человека пострадали при взрыве в машине в Белгороде

В Белгороде произошел взрыв в автомобиле, пострадали три человека. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что выехал на место ЧП. Он заверил, что угрозы для жителей соседних домов нет, а пострадавших при необходимости отправят в Москву.

«Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего», — добавил он.

8 июля Гладков сообщал об обстреле украинскими боевиками Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Губернатор рассказал, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего загорелись овощная база и автомобиль. О пострадавших не сообщалось.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.