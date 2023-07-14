Ветеринары проверяют конюшню на Камчатке из-за гибели лошади

Ветеринарную проверку проводят в одной из конюшен Петропавловска-Камчатского из-за гибели коня, сообщил глава агентства по ветеринарии Камчатского края Артем Никитин.

У погибшей лошади зафиксировали признаки поражения слизистых оболочек и высыпания на теле. Это может свидетельствовать как об инфекционном заболевании, так и об отравлении какими-то растительными компонентами или аллергическую реакцию.

По словам Никитина, у мертвого животного отобрали необходимые образцы и направили в лабораторию. После исследований будет выдано заключение.

Сейчас ветеринары работают со всем поголовьем лошадей, находящимся в конюшне, пишет ИА KamchatkaMedia. По наблюдениям врачей, изменение состояния других лошадей не зафиксировано.