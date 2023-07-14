Жителя Читы оштрафовали на 30 тыс. рублей за запуск дрона

Житель Читы получил административный штраф в размере 30 тыс. рублей за полет беспилотника над площадью Ленина, сообщает Telegram-канал «Лента75.Ру».

Инцидент произошел в июне. Нарушитель запустил дрон без разрешения соответствующих ведомств, из-за чего ему назначили штраф.

Как отмечает ИА ChitaMedia, в Забайкалье, как и в большинстве других регионах России ввели запрет на полеты беспилотников.

Ранее в июне в Росавиации рассказали об ответственности, грозящей за несанкционированный запуск дрона в России. На данный момент нарушение правил использования воздушного пространства влечет штрафы, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы.