Четыре человека пострадали в ДТП с подростком-водителем в Липецкой области

Четыре человека получили травмы в результате столкновения автомобиля с препятствием в Добринском районе Липецкой области. За рулем машины находился 16-летний подросток.

Авария произошла в ночное время в селе Ровенка. По данным GOROD48, несовершеннолетний за рулем ВАЗ-2110 допустил съезд с дороги и наехал на препятствие. В салоне находились три пассажира, в том числе 12-летний подросток. Все получили травмы.

Еще одна авария была зарегистрирована на трассе «Дон» в Елецком районе. Водитель грузовика «КамАЗ» допустил наезд на стоящий грузовик «МАЗ», а затем врезался в легковушку Nissan. Об этом сообщает LipetskMedia. Водитель «КамАЗа» и два пассажира иномарки получили различные травмы. В числе пострадавших — десятилетняя девочка.

В Алтайском крае 16-летний подросток за рулем ВАЗ-21061 допустил опрокидывание автомобиля. Травмы получили три человека.