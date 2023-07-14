Ювелирный эксперт рассказала о сочетании жемчужных украшений с разными образами

Жемчужные украшения снова в тренде. О том, с чем их лучше сочетать «Известиям» 14 июля рассказала директор по продукту ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

«Украшения с жемчугом — элегантная классика, которая остается актуальной, независимо от времени, сезона, события и стиля одежды. Такие изделия придадут шарма и изыска любому образу, потому что жемчуг ассоциируется с романтикой, нежностью и роскошью», — отметила Ракутина.

По ее словам, украшения с жемчугом считаются универсальными и сочетаются с любыми цветами и материалами.

«Жемчуг хорошо сочетается с любым цветом металла (белым, желтым и розовым), а также как с бесцветными, так и цветными драгоценными камнями. Цвет жемчуга зависит от состава воды в месте обитания моллюска, а также его вида. Эталонным считается белый жемчуг с кремовым, розовым или голубоватым оттенком. При этом, не менее ценятся и цветные разновидности камня: черная, серая или золотистая», — рассказала Ракутина.

Она отметила, что украшения с жемчугом можно носить как с повседневной, так и с вечерней одеждой. Например, жемчужные серьги могут подойти под образ с вечерним платьем, бизнес-костюмом или к стилю кэжуал. Их можно надеть как единственное украшение, а также в сочетании с браслетом или ожерельем из жемчуга. Отлично дополнят практически любой образ многослойные жемчужные ожерелья или чокеры.

«Жемчуг уже давно признан символом роскоши и элегантности, и украшения с этим камнем непосредственно связывают со стилем old money (старые деньги). Этот стиль отличается особой аристократичностью — как будто человек не приобрел вещь, а она ему передалась по наследству и будет дальше передаваться из поколения в поколения. Тренд на old money становится все более популярным и ассоциируется с вечными ценностями, такими как: культура, интеллект, изящество», — подчеркнула ювелирный эксперт.

23 мая Ракутина рассказала «Известиям», как правильно подобрать украшения в зависимости от цвета кожи, глаз и формы лица, чтобы подчеркнуть достоинства своей внешности.

В частности, она отметила, что для людей с холодным тоном кожи наилучшим выбором будут украшения из серебра, платины, белого и розового золота в сочетании с такими камнями, как гранат, рубин, цитрин, родолит. Тем, у кого теплый тон кожи, она посоветовала отдать предпочтение любому виду металла, но более эффектно, по ее словам, будут смотреться изделия из желтого золота с яркими или темными вставками.