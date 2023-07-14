Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен проигнорировал вопросы о возможности встречи с Лавровым
Мир
Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске
Мир
Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
Спорт
Седьмой этап ралли «Шелковый путь» связал Саратов и Волгоград
Происшествия
Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на УЭХК
Армия
Марочко заявил о взятии ВС РФ под контроль части Новоселовского в ЛНР
Общество
В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху
Общество
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали
Происшествия
Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове
Экономика
Отечественные вина заняли большую часть винных полок в торговых сетях
Мир
Лавров и другие участники саммита АСЕАН оделись в национальные рубашки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана
Армия
Два российских корвета вернулись во Владивосток после выполнения задач в АТР

Ювелирный эксперт рассказала о сочетании жемчужных украшений с разными образами

Ювелирный эксперт Ракутина: украшения из жемчуга сочетаются с любыми цветами и материалами
0
Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жемчужные украшения снова в тренде. О том, с чем их лучше сочетать «Известиям» 14 июля рассказала директор по продукту ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

«Украшения с жемчугом — элегантная классика, которая остается актуальной, независимо от времени, сезона, события и стиля одежды. Такие изделия придадут шарма и изыска любому образу, потому что жемчуг ассоциируется с романтикой, нежностью и роскошью», — отметила Ракутина.

По ее словам, украшения с жемчугом считаются универсальными и сочетаются с любыми цветами и материалами.

«Жемчуг хорошо сочетается с любым цветом металла (белым, желтым и розовым), а также как с бесцветными, так и цветными драгоценными камнями. Цвет жемчуга зависит от состава воды в месте обитания моллюска, а также его вида. Эталонным считается белый жемчуг с кремовым, розовым или голубоватым оттенком. При этом, не менее ценятся и цветные разновидности камня: черная, серая или золотистая», — рассказала Ракутина.

Она отметила, что украшения с жемчугом можно носить как с повседневной, так и с вечерней одеждой. Например, жемчужные серьги могут подойти под образ с вечерним платьем, бизнес-костюмом или к стилю кэжуал. Их можно надеть как единственное украшение, а также в сочетании с браслетом или ожерельем из жемчуга. Отлично дополнят практически любой образ многослойные жемчужные ожерелья или чокеры.

«Жемчуг уже давно признан символом роскоши и элегантности, и украшения с этим камнем непосредственно связывают со стилем old money (старые деньги). Этот стиль отличается особой аристократичностью — как будто человек не приобрел вещь, а она ему передалась по наследству и будет дальше передаваться из поколения в поколения. Тренд на old money становится все более популярным и ассоциируется с вечными ценностями, такими как: культура, интеллект, изящество», — подчеркнула ювелирный эксперт.

Ставки на черное: кто блистал на «Оскаре» и сколько денег на это потратил
В чем пришли на церемонию Николь Кидман, Сальма Хайек, Леди Гага и Рианна

23 мая Ракутина рассказала «Известиям», как правильно подобрать украшения в зависимости от цвета кожи, глаз и формы лица, чтобы подчеркнуть достоинства своей внешности.

В частности, она отметила, что для людей с холодным тоном кожи наилучшим выбором будут украшения из серебра, платины, белого и розового золота в сочетании с такими камнями, как гранат, рубин, цитрин, родолит. Тем, у кого теплый тон кожи, она посоветовала отдать предпочтение любому виду металла, но более эффектно, по ее словам, будут смотреться изделия из желтого золота с яркими или темными вставками.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023