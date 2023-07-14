Контейнеры для сбора ненужной одежды появились в Ставрополе

Контейнеры, в которых можно оставить ненужную одежду и текстильные отходы, появились в Ставрополе. Их установили возле торговых центров и магазинов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, контейнеры находятся возле ТЦ «Изобильное», «Сити Парк», «Север» и у универмага «Юность». Текстиль, который сдадут горожане, в зависимости от его состояния отправят на благотворительность или переработку.

Точки сбора организовали волонтеры экопроекта «Твоя одежда» и центра развития рационального распределения отходов «Три Р Центр», пишет ИА StavropolMedia.

Как отмечает издание, аналогичные контейнеры также установлены в торговом центре «Аврора», центре «Пионер», а также филиалах-библиотеках № 1,№ 10 и № 12.