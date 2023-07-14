В Госдуме назвали условие для продления зерновой сделки

Не должно быть одностороннего выполнения условий зерновой сделки. Об этом 14 июля «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накануне президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами указал на то, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия будут выполнены.

«Путин очень хорошо сказал, что, конечно, возможно продление сделки, но после того, как будут выполнены обязательства перед Россией. Те условия, которые Россия выставила, которые были поддержаны, зафиксированы в документах, но не выполняются. Естественно, соглашение может быть рабочим, когда все положения и договоренности выполняются. Не должно быть односторонности в их исполнении», — сказал депутат.

Среди условий возвращения России к зерновой сделке Путин назвал подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

При этом Путин отметил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша о зерновой сделке. 12 июля агентство Reuters сообщило, что Гутерриш направил российскому лидеру письмо с предложением сохранить сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюзу удастся решить трудности с подключением к системе SWIFT РСХБ.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.