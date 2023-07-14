Новый мост через реку Яблочко построят в Татарстане за 61,6 млн рублей

Новый мост через реку Яблочко построят в Менделеевском районе Татарстана к концу ноября 2023 года. Стоимость работ составляет 61,6 млн рублей.

Строительством в деревне Абалачи занимается ООО «Айлит». На текущий момент выполнено 20% запланированного объема работ. Мост построят посередине населенного пункта для соединения двух его частей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Старый мост 1978 года постройки пришел в изношенное состояние.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца 2023 года отремонтируют 24 моста. В их числе путепровод в Егорьевске и мост через реку Осетр в Серебряных Прудах.