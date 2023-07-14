В Польше задержали планировавшего теракт 18-летнего исламиста

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего юношу, который планировал совершить теракт. Об этом 14 июля сообщило агентство PAP.

Задержанным оказался гражданин республики, принявший ислам в 2022 году. Он поддерживал связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) и планировал атаковать госучреждение.

Молодого человек задержали 16 июня в Нижней Силезии.

«Подозреваемый поддерживал постоянный контакт с людьми, которые утверждали, что являются представителями ИГ. Задержанный действовал заодно с ними», — сообщили в спецслужбах.

Дома у злоумышленника прошли обыски. У него нашли оборудование для создания пояса смертника.

Ранее, 10 июля, в Германии задержали гражданку Украины, которую подозревают в связях с ИГ. Суд выдал ордер на ее арест и отправил в следственный изолятор. По версии следствия, в 2014 году женщина присоединилась к террористической организации, когда с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми поехала в Сирию.