Крупнейший в Амурской области заповедник охвачен огнем

Крупнейший в Амурской области Норский заповедник охвачен огнем пожаров. Площадь возгорания уже составляет 449 га, сообщает в пятницу, 14 июля, ИА PriamurMedia.

Впервые огонь на границе заповедника заметил директор особо охраняемой территории 7 июля. К ликвидации пожара привлекли более 50 человек: сотрудники заповедника, арендаторы Норского и Завитинского лесхозов, огнеборцы из Новобурейского, Варваровки, Ивановки и Ромны Амурского центра ГЗ и ПБ.

Тушение осложняют сильный ветер и труднодоступная местность. По кромке пожара на суше люди передвигаются на пяти вездеходах и подвозят воду. Борьба с огнем продолжается, отмечает Амурская служба новостей.

Норский заповедник создан в 1998 году. Он расположен в междуречье рек Селемджа и Нора.

Ранее в июле сообщалось, что дефицит осадков и усиление порывов ветра со скоростью более 18 м/с на территории пяти регионов Дальнего Востока могут привести к возникновению крупных очагов природных пожаров.