Карантин по бешенству ввели в деревне в Тамбовской области

Новый очаг бешенства зарегистрировали в Моршанском округе в Тамбовской области. Карантин действует в деревне Быковка.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», больное животное было обнаружено на территории личного подворья на улице Центральной. В связи с карантином запрещено лечить больных животных в эпизоотическом очаге, а также посещать подворье посторонними лицами. В Быковке запрещено проводить ярмарки и выставки, также нельзя отлавливать диких животных, ввозить и вывозить домашних восприимчивых животных.

В Бондарском округе карантин в селах Максимовка и Чернавка был отменен. В населенных пунктах выполнены все мероприятия, необходимые для ликвидации очага бешенства.

В Саратовской области карантин по бешенству введен на территории Ершовского района. Опасное заболевание диагностировали у коровы.