Маленький ребенок выпал со второго этажа в Якутске

Маленький ребенок выпал из окна второго этажа дома в Якутске. Малыша увезли в больницу, сообщает в пятницу, 14 июля, пресс-служба СУ СК России по Республике Саха.

Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Борисовка-1, пишет ИА SakhaNews. Ребенок в возрасте 1 год 11 месяцев забрался через стол на подоконник в квартире и упал на газон из открытого окна, на котором была установлена москитная сетка.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Назначена процессуальная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в июле похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его нетрезвые родители спали.