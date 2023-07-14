Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на УЭХК

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) зафиксирована разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Как сообщило предприятие 14 июля, пострадал один человек.

На УЭХК заверили, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами остается в норме.

Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Опасность для жителей города Новоуральска Свердловской области и персонала комбината отсутствует, сообщили в УЭХК.

Обедненный гексафторид урана используется для получения безводного фтороводорода и других химических соединений, используемых в том числе в алюминиевой промышленности и производстве гербицидов, фармацевтических препаратов и пластмасс.

Ранее, 30 апреля, сообщалось об утечке жидкого аммиака на железнодорожной станции Инская в Новосибирской области. При осмотре одного из грузовых поездов была обнаружена течь аммиачной воды, являющейся опасным грузом. Специализированными службами были приняты меры по сбору разливов.