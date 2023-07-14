Пострадавшая от наводнения в Индии россиянка сообщила подробности случившегося

Туристка из России Александра, пострадавшая из-за наводнения в Индии в штате Химачал-Прадеш, поделилась подробностями случившегося с «Известиями» 14 июля.

Александра рассказала, что стихия настигла ее и других туристов во время вечеринки в одной из деревень. По ее словам, в результате наводнения люди там остались без связи.

Она отметила, что многие россияне перебрались в соседнюю деревню. Там у них есть электричество, еда, горячая вода, но нет связи, а дорога обратно разбита. Назад туристам придется идти около 1–2 км пешком, ближайшая связь находится в 10 км.



«Никаких сообщений от местной полиции о пострадавших россиянах не было, никаких эвакуационных миссий не было», — поделилась собеседница.



Она добавила, что большинство среди пострадавших — это таксисты, которые спали в машинах.



«В первую ночь смыло парковки и несколько кафе, но все гестхаусы (гостевые дома) и места, где жили люди, никаких разрушений там не было. Да, чувствовалось, что трясет по утрам, но трясло не сильно. В основном то, что развалилось, — это всякие ветхие сооружения», — заключила Александра.

Ранее, 13 июля, в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за продолжающихся несколько дней подряд ливней, оказались заблокированы 15 российских туристов. Полиция штата сообщала, что застрявших туристов начали эвакуировать.



Известно, что в результате мощных дождей погибли 145 человек, о чем сообщил телеканал India Today. Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали оползни. Там местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.