Карта спецоперации на Украине 14 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении отражено 16 атак противника в районах Белогоровки ЛНР, Зайцево, Веселого, Красногоровки, Северного, Марьинки и западнее Клещеевки ДНР. В районах Богдановки и Красногоровки ДНР нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Парасковиевки и Разлива ДНР. В ходе боевых действий потери противника составили до 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.

На краснолиманском направлении отражены три атаки противника в районах Невского ЛНР и Григоровки ДНР. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. В районе Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Приютного, Пятихатки Запорожской области, Урожайного и Ровнополя ДНР. В районах Пятихатки и Дорожнянки Запорожской области пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Малой Токмачки, Малокатериновки и Успеновки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Табаевки, Тимковки, Новомлынска, Ольшаны, Берестового Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На херсонском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5009 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5453 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 664 единицы специальной военной автомобильной техники.