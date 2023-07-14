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Отец погибшего в Индийском океане моряка рассказал две версии трагедии

Отец погибшего в Индийском океане моряка: к трагедии мог привести приказ боцмана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Отец одного из погибших на корабле Beluga Reefer в Индийском океане Виктор Гордеев допустил, что смерть его сына могла наступить не из-за несчастного случая. Две версии трагедии, полученные от членов экипажа, Гордеев в пятницу, 14 июля, рассказал «Известиям».

Судно следовало в Порт-Элизабет в ЮАР, после выхода из порта Дурбан началась болтанка. Согласно первой версии, боцман заранее не закрепил необходимые веревки, потому что через сутки их пришлось бы отвязывать. Из-за шторма он забеспокоился, что веревки может смыть с палубы, поэтому вместе с тремя матросами пошел на нос судна их привязывать.

«Пришла первая волна, она их окатила. <…> Они посмеялись над этим, а потом пришла вторая волна, после которой было не до смеха», — рассказал Гордеев.

Так якобы погиб его сын и сам боцман. Еще одному матросу волна сломала позвоночник, а четвертый «чудом уцелел».

Вторая версия гласит, что из-за шторма начали шататься контейнеры. Их могло выкинуть за борт, что привело бы к потере груза, поэтому капитан приказал закрепить их. В это время корабль шел на максимальном ходу. Первая волна была небольшой, но сразу за ней накатила вторая — судно на какое-то время почти полностью погрузилось в воду.

«Водой тех, кто находился на палубе, сорвало с мест, подняло водой и разметало по судну», — уточнил Гордеев.

Сына Гордеева ударило о контейнер, а боцмана пронесло водой около 20 м — с носа судна до крышки трюма. Третий моряк смог зацепиться за часть корабля, как удалось спастись четвертому, Гордеев не уточнил.

Отец погибшего добавил, что его сын собирался связать всю жизнь с морем. После этого рейса он планировал получить диплом штурмана. Погибший был душой компании, у него осталось двое маленьких детей.

«Это большая потеря для нас для всех», — заключил отец моряка.

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Трагедия произошла в Индийском океане 30 июня. Двое жителей Калининграда — боцман 1970-го и матрос 1990 годов рождения погибли во время сильного шторма. Один матрос получил травмы и был направлен в медучреждение ЮАР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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