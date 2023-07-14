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Подросток погиб после удара молнии в шалаш в Новосибирской области

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jan Eifert
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В Болотнинском районе Новосибирской области в результате удара молнии в шалаш, в котором находились двое мальчиков, погиб один подросток, другой находится в больнице. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону в пятницу, 14 июля.

Инцидент произошел днем 13 июля в лесном массиве поселка Александровка. Во время дождя мальчики спрятались в шалаше, в последствии в него и ударила молния.

Уточняется, что погибшему было 16 лет, а пострадавшему — 13.

«В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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До этого, 7 июля, в Коломне от удара молнии женщина получила ожоги стоп первой степени. Ее госпитализировали в Коломенскую областную больницу. Состояние пострадавшей оценивалось как средней степени тяжести.

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