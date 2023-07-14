Подросток погиб после удара молнии в шалаш в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области в результате удара молнии в шалаш, в котором находились двое мальчиков, погиб один подросток, другой находится в больнице. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону в пятницу, 14 июля.



Инцидент произошел днем 13 июля в лесном массиве поселка Александровка. Во время дождя мальчики спрятались в шалаше, в последствии в него и ударила молния.



Уточняется, что погибшему было 16 лет, а пострадавшему — 13.

«В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

До этого, 7 июля, в Коломне от удара молнии женщина получила ожоги стоп первой степени. Ее госпитализировали в Коломенскую областную больницу. Состояние пострадавшей оценивалось как средней степени тяжести.