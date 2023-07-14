Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове

Беспилотник упал в Курчатове в ночь на 14 июля. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», — написал он в Telegram.

В результате происшествия повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Глава региона заверил, что дом будет восстановлен в ближайшее время.

Накануне вечером три БПЛА были уничтожены близ Воронежа. Пострадавших и разрушений нет.

Продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.