В МИЦ «Известия» обсуждают актуальные тенденции летнего туристического сезона. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 14 июля, проходит пресс-конференция на тему: «Текущая ситуация в туриндустрии: куда россияне поедут на отдых во второй половине лета?».

Как природные катаклизмы повлияли на туризм в Краснодарском крае? Какая помощь оказывается туристам в пострадавших от непогоды регионах? Какой эффект для отрасли даст отмена НДС для туроператоров? Как российские отельеры справляются с высоким турпотоком?

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