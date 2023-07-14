В МИЦ «Известия» обсуждают актуальные тенденции летнего туристического сезона. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают актуальные тенденции летнего туристического сезона. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 14 июля, проходит пресс-конференция на тему: «Текущая ситуация в туриндустрии: куда россияне поедут на отдых во второй половине лета?».
Как природные катаклизмы повлияли на туризм в Краснодарском крае? Какая помощь оказывается туристам в пострадавших от непогоды регионах? Какой эффект для отрасли даст отмена НДС для туроператоров? Как российские отельеры справляются с высоким турпотоком?
Участники:
- Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
- Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма;
- Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;
- Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.