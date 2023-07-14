Microsoft представила новый шрифт по умолчанию для своих продуктов

Microsoft сменит шрифт по умолчанию в программах Office: вместо Calibri будет Aptos. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил главный менеджер программ Microsoft Си Дэниэлс в своем блоге.

«Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей», — написал он.

Изначально у компании было пять «кандидатов»: Bierstadt (раннее название Aptos), Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite. После проведенного среди пользователей голосования победил шрифт без засечек, созданный дизайнером Стивом Маттесоном.

«Aptos воплощает в себе профессионализм, адаптируемость, тонкие выразительные средства и большую ясность. Теперь строчная буква l имеет характерный конец, отделяющий ее от заглавной I. Головки букв i и j представляют собой круглые точки, а не гротескные квадраты», — описал Дэниэлс преемника Calibri.

Дэниэлс отметил, что необходимость смены шрифта после 16 лет использования Calibri была вызвана появлением экранов с более высоким разрешением. При этом остальные шрифты, участвовавшие в голосовании, а также привычный Calibri останутся доступны для пользования.

Ранее, 12 июля, суд разрешил Microsoft купить разработчика игр Activision Blizzard. Федеральный судья не будет препятствовать сделке стоимостью $69 млрд, несмотря на запрос регулирующих органов США о временном судебном запрете на сделку.