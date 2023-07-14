Средства ПВО уничтожили три беспилотника под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении трех беспилотников близ города вечером 13 июля. Об этом в пятницу, 14 июля, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным губернатора, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Мэрия Воронежа ночью сообщала, что в городе обстановка спокойная. «Чрезвычайных происшествий, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано», — заявили там.

Ранее, 8 июля, Гусев сообщал, что в Воронежской области недалеко от административного центра средства ПВО ликвидировали два беспилотника. По его словам, жертв, пострадавших и разрушений не было.

Вместе с этим продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.