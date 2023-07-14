В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в уральском селе Шайдуриха
Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, из-за которого десятки строений и домов сгорели, полностью ликвидирован, сообщили 14 июля в региональном управлении МЧС.
«Пожар в с. Шайдуриха полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте остаются силы и средства для окарауливания населенного пункта», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
12 июля стало известно, что огонь из леса перекинулся на дома в Шайдурихе. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Спасатели быстро организовали эвакуацию местных жителей. В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.
13 июля в главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар в Шайдурихе уничтожил 41 дом. В 7:24 утра (5:24 мск) пожар был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. В дальнейшем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.
По данным «Известий», более 20 семей остались без крыши над головой. На одной из центральных улиц села сплошное пепелище.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома. В сообщении от его имени было указано, что сгорело 39 домов, в которых проживало около 35 человек.
По предварительным данным, одна женщина погибла в результате пожара в Шайдурихе. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Один мужчина был госпитализирован с ожогами нижних конечностей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, уточнили в департаменте.
По факту природного пожара, распространившегося и ставшего причиной уничтожения жилых домов в селе, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).